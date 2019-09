Na dambreuk Brazilië: uitbater van mijn voor het eerst veroordeeld tot betalen van schadevergoeding aan familie

Het Braziliaanse mijnbouwconcern Vale is donderdag veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een familie die het slachtoffer werd van de dambreuk in januari. Het ging om het eerste vonnis in een individuele rechtszaak tegen het bedrijf.

De rechter heeft beslist dat het bedrijf 11,875 miljoen real (2,85 miljoen euro) moet betalen aan de familieleden van twee broers en een zwangere vrouw die omkwamen bij de ramp. Vale kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan.

Ook andere families hebben beslist om zelf naar de rechter te stappen tegen de mijnuitbater.

Meer dan 270 slachtoffers

In juli werd Vale veroordeeld tot het betalen van alle schade die veroorzaakt werd door de dambreuk. Nog in juli kondigde het bedrijf zelf aan dat het 400 miljoen real, omgerekend zo’n 95 miljoen euro, aan schadevergoedingen zal betalen aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Op 25 januari begaf de dam van de ijzerertsmijn het in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais. Er ontstond een enorme modderstroom die huizen, mensen en dieren meesleurde en begroef. In totaal lag een oppervlakte van ongeveer 290 hectare, ongeveer zo groot als 400 voetbalvelden, bedekt met zowat 12 miljoen kubieke meter slib. Meer dan 270 mensen kwamen om of raakten vermist.