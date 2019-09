Zes mensen neergeschoten in Washington DC, één dode

Foto: CHRIS G COLLISON via REUTERS

In de buurt van het Witte Huis in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC zijn donderdagavond (plaatselijke tijd) zes mensen neergeschoten. Een van hen is overleden. Dat bevestigt de lokale politie.

Rond 22 uur lokale tijd brak een schietpartij uit waarbij zes mensen schotwonden opliepen, zo verklaarde politiecommandant Stuart Emerman, die de pers te woord stond. “Een van hen, een man, is overleden. De andere vijf zijn naar ziekenhuizen overgebracht met verschillende verwondingen, waarvan sommige levensbedreigend. Minstens één persoon is in kritieke toestand. De slachtoffers zijn allen volwassenen: vijf mannen en één vrouw.”

De politie onderzoekt de schietpartij, die plaatsvond op de binnenkoer van een appartementencomplex op Columbia Road, waar zich parkeerplaatsen bevinden. Er is nog geen informatie over verdachten.

Volgens WJLA-TV kwam de politie massaal ter plaatse op het kruispunt van 14th Street en Columbia Road, zo’n drie kilometer van het Witte Huis.

Kort nadien vond ook een schietpartij plaats op Rhode Island Avenue in dezelfde stad, waarbij drie mensen werden neergeschoten, maar het is niet duidelijk of de incidenten gerelateerd zijn.