Doof meisje (16) vliegt alleen en krijgt briefje van stewardess: “Dit is fantastisch”

Het was de moeder van het meisje die de stewardess via social media wou bedanken. Haar dochter Ahsley vloog alleen van Washington International Airport naar Kennedy International Airport, maar is doof. De veiligheidsvoorschriften die de crew aan het begin van de vlucht meedelen, kon ze dus niet horen.

Daarom overhandigde een stewardess van Delta Air Lines het meisje een handgeschreven briefje met daarop al wat ze moest weten voor de vlucht. Met onder andere uitleg over alle knopjes boven haar hoofd en de snelste weg naar de nooduitgang. “Mijn dochter vloog alleen. Delta maakte het fantastisch!”

My daughter who is Deaf took a flight by herself ! The attendant handed her this note on the plane ! Delta makes it amazing! @Delta pic.twitter.com/KQGVBq9uVC