Vannacht vroor het aan de grond, dit weekend toch boven de 25 graden. Hoe kan dat?

Vreemd. Afgelopen nacht was barkoud. Op sommige plaatsen dook de temperatuur aan de grond onder het nulpunt. Toch wordt het dit weekend zomers warm. Weerman David Dehenauw legt uit hoe dat kan.

In de Hoge Venen zakte de temperatuur afgelopen nacht tot -0,7 graden. Op de grond vroor het zelfs tot -3 graden. In Diepenbeek (Limburg) zakte de temperatuur tot -0,2 graden en vroor het aan de grond tot zelfs -4.

Open hemel en windstil

“Het is niet zo uitzonderlijk dat er in september al grondvorst is”, zegt weerman David Dehenauw. “Zeker wanneer het overdag niet zo warm is en er ’s nachts een open hemel is en het windstil blijft. Dat is de ideale setting voor afkoeling. Wolken leggen een dekentje over de aarde en houden haar warm. Bij een open hemel is die bescherming er niet, dus koelt de aarde sneller af. Wanneer het bovendien - zoals afgelopen nacht - ook nog eens windstil is, blijft die afkoeling ook nog eens hangen. Dat komt zo: de aarde geeft haar kilte af een de luchtlagen die er net boven hangen. Wanneer er wind is, voert die die koude grondlagen af. Bij windstilte blijft die koude hangen.”

Weer warme nachten

Wie afgelopen nacht een dekentje bij legde op bed, kan het er dit weekend weer aflaten. Voor de nacht van vrijdag op zaterdag wordt 10 graden verwacht. Zaterdagnacht gaan we zelfs niet onder de 15 graden.

“Het weekend wordt echt warm”, zegt David Dehenauw. “Het wordt telkens tussen 22 en 26 graden warm. Dankzij warme lucht uit het zuiden. Maandag koelt het ferm af en krijgen we regen.”