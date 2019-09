Politie heropent moordonderzoek naar meisje (17) dat naakt in gracht werd gevonden: “Er is nieuwe informatie”

De zaak rond een 17-jarig meisje uit Engeland dat twintig jaar geleden in naakt in een gracht werd gevonden, is heropend. De politie doet dat nadat het nieuwe informatie kreeg. “Dit zou een significant verschil kunnen maken om deze moord op te lossen.”

Het lichaam van Victoria Hall werd in september 1999 gevonden. Vijf dagen ervoor was ze het laatst gezien, in een discotheek niet zo ver van huis. Het waren de ouders die ontdekten dat hun dochter ’s morgens niet was thuisgekomen. Veertig kilometer verder werd Victoria teruggevonden, naakt. Haar kledij werd niet gevonden.

Om welke nieuwe informatie het nu gaat, wil de politie niet zeggen. Wel dat het “volledig nieuw” is. “We kregen de informatie van meer dan één persoon”, klinkt bij het de Suffolk Police. “We hebben een nieuwe kans op rechtvaardigheid voor Victoria en haar familie. De moordenaar leeft al twintig jaar met zijn schuld, en nieuwe info zou een belangrijk verschil kunnen maken om ons deze moord te doen oplossen.”

Onlangs deelde de politie ook al details over de jurk, jas en schoenen die Victoria droeg op de avond van haar verdwijning, en camerabeelden aan de plek waar ze gevonden was. Daarop is onder andere een bestelwagen te zien. “Dit was een gruwelijke daad tegen een meisje dat twee weken later haar achttiende verjaardag zou vieren”, zegt hoofdinspecteur Caroline Millar. “Victoria’s volwassen leven zou net beginnen toen ze werd weggerukt van haar liefhebbende familie, die nu al langer zonder haar leven dan met haar. Niemand zou die pijn mogen ervaren die zij voelen.”