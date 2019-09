België klimt naar derde plek in coëfficiëntenranking na eerste speeldag in Europa

Door de zeges van Standard en AA Gent in de Europa League donderdagavond is België opgerukt naar de derde plaats in de Europese coëfficiëntenranking van het huidige seizoen. Enkel Schotland en Nederland doen beter.

Het nieuwe Europese seizoen is allerminst slecht begonnen voor de Belgische clubs. Enkel Antwerp overleefde de Europese voorrondes niet en met Club Brugge én Genk zitten er zelfs twee clubs in de Champions League. De Limburgers zijn daarbij de enige club die geen punten kon scoren voor de Belgische coëfficiënt. Het gelijkspel van Club Brugge tegen Galatasaray leverde één punt op voor de coëfficiënt , de zeges van Standard en AA Gent tegen Vitoria en Saint-Etienne telkens twee punten.

Daardoor doet België een goede zaak op de coëfficiëntenranking. Het staat momenteel op een derde plek (van de 55 deelnemende landen). Enkel Schotland en Nederland doen beter, maar zij moesten eerder in de voorrondes beginnen en hebben daardoor al meer wedstrijden gespeeld, en dus meer kansen gehad punten te vergaren.

Het omgekeerde geldt trouwens ook: doordat de Belgische clubs al 14 voorrondewedstrijden op de teller hebben, hebben Club Brugge, Genk, AA Gent en Standard een voorsprong genomen op écht grote voetbalnaties zoals Spanje, Engeland, Duitsland en Italië. De kans dat ze die voorsprong behouden is zo goed als nihil: op Italië na zijn alle drie voornoemde landen nog met zeven verschillende teams in de running.

Club Brugge haalde meeste punten binnen, Antwerp de minste

Club Brugge heeft voor ons land tot dusver de meeste punten binnengehaald. Blauw-zwart scoorde onder meer vier extra bonuspunten door zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Daarna is AA Gent de beste leerling van de klas, met vier zeges uit zeven matchen.

Het staat ook nu al vast dat Antwerp dit seizoen de minste bijdrage zal leveren aan het Belgische coëfficiënt. The Great Old kon slechts één keer winnen in de voorrondes, en dat weegt niet op tegen de zege die Standard boekte in de poulefase van de Europa League of de bonus die Genk krijgt voor deelname aan de Champions League.