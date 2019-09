Crisis bij Real Madrid: Spaanse krant haalt tegenvallende statistiek van Courtois boven, maar legt de schuld elders

De Spaanse pers kan hard zijn want de (vele) sportpagina’s moeten elke dag gevuld worden. Dezer dagen valt er natuurlijk wel wat te schrijven over Real Madrid, na de 3-0-nederlaag in de Champions League tegen een PSG-op-halve-kracht. Eén van de grootste pijnpunten zijn de vele tegengoals. Er wordt nog eens fijntjes verwezen naar Keylor Navas maar toch krijgt ook Thibaut Courtois niet alle schuld. De problemen liggen dieper en lijken niet meteen op één, twee, drie te zullen worden opgelost. Toch al zeker niet tot de volgende transferperiode.

De crisis bij Real Madrid wordt op alle voorpagina’s van de Spaanse kranten breed uitgesmeerd.

Coach Zinedine Zidane is overal de kop van jut, nieuwkomer Eden Hazard wordt voorlopig gespaard omdat hij net terugkomt uit blessure.

Maar bij AS viel ook een opvallende statistiek van Thibaut Courtois op. Bij die Madrileense krant ligt Keylor Navas duidelijk in de bovenste schuif want niet voor het eerst wordt er fijntjes op gewezen hoe veel beter het wel niet was met de Costa Ricaan in doel: “Het was ironisch en op een of andere manier ook onvermijdelijk dat Keylor Navas geen doelpunt zou slikken in zijn eerste ontmoeting met Real Madrid, de club die hij vorige maand verliet om speelminuten te krijgen bij Paris-Saint Germain.”

Het pijnpunt: clean sheets

Volgens AS is het grootste pijnpunt bij Real de vele tegendoelpunten. En toegegeven: de statistiek voor 2019 oogt erg mager voor een topclub. In 35 wedstrijden (alle competities) werd 29 keer een doelpunt geslikt. Slechts zes keer dus een clean sheet of wedstrijd zonder tegendoelpunt.

In totaal werden er 49 goals geslikt (30 vorig seizoen, 5 dit seizoen). Toen Ronaldo er nog speelde werd gesteld dat Real elke wedstrijd met een voorsprong begon aangezien CR7 (minstens) een doelpunt per wedstrijd scoorde. Nu is het tegenovergestelde waar: de tegenstanders mogen er bijna vanuit gaan dat ze minstens één keer zullen scoren tegen het grote Real...

Van die zes clean sheets in 2019 staan er bovendien vier op naam van Navas, hoewel die vorig seizoen vaker op de bank zat. Courtois kon vorig seizoen enkel zijn netten ongeschonden houden tegen Sevilla en Alavés. Dit seizoen lukte dat nog niet tegen Celta, Valladolid, Villarreal, Levante of PSG. En dat terwijl hij destijds bij Atlético Madrid helemaal doorbrak door zijn vele clean sheets.

De oplossing: Pogba?

Akkoord, de huidige statistieken spreken niet in het voordeel van Courtois. Maar of dit enkel de fout is van de doelman...? Zidane veegde de kritiek op zijn doelman alvast van tafel door te stellen dat het “de schuld was van iedereen”. Daarbij lijkt hij vooral naar de middenvelders te wijzen.

En ja, daar wil AS ook in meegaan: “Die clean sheets willen niet zeggen dat de schuld bij de doelman (Courtois) ligt. Madrid heeft al lange tijd problemen in de verdediging en de problemen van vorig seizoen zijn er nog steeds. De meeste doelpunten die het team slikt komen uit een open fase, met een deel van (of zelfs alle vier) de verdedigers uit positie. Zidane wijst vooral naar middenvelders als Toni Kroos, dat was ook één van de redenen waarom hij Paul Pogba deze zomer zo graag wilde binnenhalen.”

De middenvelder van Manchester United moest de link worden tussen verdediging en middenveld. Maar Pogba kwam niet en het is duidelijk dat alle problemen waarmee Zidane werd geconfronteerd toen hij vorig seizoen als coach terugkeerde bij Madrid er vandaag nog steeds zijn.

En ondertussen bij Barcelona? Kledinglijn Messi

Zoals hierboven gezegd domineerde Real de voorpagina’s van de sportkranten in Spanje. Behalve bij het Catalaanse “Sport” uiteraard, waar Lionel Messi staat te blinken.

De Argentijn vierde in Dortmund zijn rentree en wordt nu (eindelijk) opnieuw in de basis verwacht bij FC Barcelona. Toch is het nieuwsfeit van de dag... zijn nieuwe kledinglijn.