Geen zege tegen Galatasaray, wel knap record voor Club Brugge in de Champions League

Club Brugge liet woensdag de kansen op de zege liggen tegen Galatasaray, maar heeft toch een knap record beet in de Champions League. Blauw-zwart is door het gelijkspel tegen de Turkse kampioen nu vijf poulematchen op rij ongeslagen op het kampioenenbal. Dat deed een Belgische club hen nog nooit voor.

Club Brugge begon zijn ongeslagen reeks in de vorige jaargang van de Champions League, die het sterk afsloot. Tegen Dortmund en Atlético Madrid werd telkens 0-0 gelijkgespeeld, tegen Monaco werd 1-1 gelijkgespeeld en met ruime 0-4-cijfers gewonnen. De nieuwe campagne trapte blauw-zwart dus af met een nieuwe 0-0-gelijkspel, waardoor het nu al vijf wedstrijden ongeslagen is in de poules van de meest prestigieuze clubcompetitie. Ongezien voor een Belgische club.

Mignolet begon deze campagne met een clean sheet. Club Brugge werd zo de eerste ploeg ooit die drie keer op rij 0-0 gelijk speelde in de Champions League. Foto: GMAX AGENCY

Opvallend is hoe sterk Club scoort op defensief vlak op het kampioenenbal. Stel je voor: in zijn laatste vier wedstrijden hield blauw-zwart telkens de nul in de Champions League. In zijn laatste vijf wedstrijden slikte het amper één tegengoal.

En nu tegen Real Madrid

Als we de voorrondewedstrijden erbij pakken, heeft Club Brugge zelfs al negen Champions League-matchen op rij niet meer verloren. Tegen LASK Linz en Dinamo Kiev werd drie keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld: 1-0, 3-3, 0-1 en 2-1. Ook dat is een record voor een Belgische club.

O ja, Club Brugge speelt zijn volgende Champions League-match in het Santiago Bernabéu tegen Real Madrid. En uitgerekend daar hebben ze… een probleem om de nul te houden.

