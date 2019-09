Ook werkgevers hebben een cv nodig om zich te profileren

Genk - De traditie wil dat sollicitanten een cv afgeven aan de werkgevers waarin alle competenties en ervaringen in de verf worden gezet. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de rollen echter omgekeerd, en moeten de werkgevers zich van hun beste zijde laten zien aan de kandidaten. “Om zich sterk te profileren kunnen ze een weldoordacht bedrijfs-cv opstellen waarin alle kenmerken zijn opgesomd die een sollicitant kunnen overtuigen”, vinden Peter Vleeschouwers en Jo Frantzen van VMC-Select.

VMC-Select uit Genk heeft een jarenlange ervaring in de werving en selectie van kandidaten. Op een atypische manier matchen zij de juiste sollicitanten met de werkgevers. “Volgens het klassieke proces in onze sector, stuurt een groot aantal kandidaten een sollicitatiebrief en een cv om zich bekend te maken als geïnteresseerde”, vertelt Peter Vleeschouwers. “De werkgevers vissen vervolgens de beste uit de vijver. Vandaag is de situatie echter helemaal anders. Het kost steeds meer moeite om de talrijke openstaande functies in te vullen, en de schaarse kandidaten hebben hun toekomstige werkgever voor het uitkiezen. Het is dus heel belangrijk dat de bedrijven zich profileren met al hun troeven. Door een eerlijk en realistisch beeld te schetsen van wie ze zijn, waar ze voor staan en waar ze naartoe willen, kunnen ze de sollicitanten charmeren. Ook voor hun interne medewerkers is die informatie een uitstekende houvast.”

Realisme

VMC-Select heeft een dienstverlening opgezet die ondernemingen begeleidt in het opstellen van zo’n ‘bedrijfs-cv’. “Er gaat een diepgaande analyse aan vooraf, waarbij alle strategische en operationele componenten worden onderzocht”, legt Jo Frantzen uit. “Er komen antwoorden naar boven over de visie, missie, het klantenbestand, de unieke verkoopsargumenten, enzovoort. Waar we heel veel belang aan hechten, is de cultuurmeting. Bestaande medewerkers en sollicitanten zijn erg gevoelig voor een realistisch beeld van de huidige bedrijfscultuur. Om dit DNA in kaart te brengen, hebben we een aparte methodiek ontwikkeld.”

