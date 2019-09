Snotterende Kampioenen op de begrafenis van Boma: dit zijn eerste beelden van nieuwe film

De trailer van de vierde F.C. De Kampioenenfilm is er. Die verschijnt op 18 december in de bioscoop, en uit de eerste beelden is al duidelijk waarover de film zal gaan: de dood van Balthasar Boma.

Anders dan we van F.C. De Kampioenen gewoon zijn, begint ‘Viva Boma’ niet vrolijk. Een snotterende Pascale, een huilende Carmen en Xavier die zijn neus in de kazuifel van de priester snuit. De begrafenis van de voorzitter zet de toon voor het vervolg van de film: die gaat over de dood van Balthasar Boma.

Zo krijgt Ronaldino - gespeeld door een blonde Niels Destadsbader - van “Nonkel Bal” de worstenfabriek Boma Vleesindustrie NV, terwijl hij eigenlijk liever voetballer wordt.

Er is in de film niet alleen een rol weggelegd voor DDT én Fernand, maar ook voor voetballer Sven Kums. En Neroke? Die wordt ontvoerd door een roofvogel.