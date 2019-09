Betrapt! Nederlandse ministers kijken naar voetbal tijdens belangrijke zitting in de Tweede Kamer

Er is in Nederland een politiek relletje ontstaan dankzij voetbalclubs PSV, Feyenoord en AZ. Tijdens een zitting in de Tweede Kamer werden twee ministers immers betrapt toen ze op hun tablet naar het Europa League-voetbal van de Nederlandse clubs aan het kijken waren.

De Algemene Politieke Beschouwingen zijn belangrijke dagen voor het parlementaire jaar in Nederland, want daarin worden de troonrede besproken en wordt er op de Rijksbegroting gereageerd. Terwijl minister-president Mark Rutte - voor de tweede dag - aan het woord was hadden Ferd Grapperhaus en Cora van Nieuwenhuizen echter duidelijk wat beters te doen…

PSV speelde om 18.55 uur tegen Sporting Lissabon (3-2), om 21.00 uur waren Feyenoord uit bij Glasgow Rangers (1-0) en AZ uit bij Partizan Belgrado (2-2) aan de beurt.