Minstens 1.000 Gentenaars gezocht voor stressonderzoek

Gent - De stad Gent roept alle inwoners op om deel te nemen aan Nervocity, een grootschalig stressonderzoek in samenwerking met het onderzoekscentrum imec. “Met het onderzoek willen we in beeld krijgen welke factoren in de stad veel stress veroorzaken en hoe we ze kunnen ontzenuwen”, zegt Rudy Coddens, schepen van Gezondheidsbeleid. Deelnemers kunnen een vragenlijst invullen en zich kandidaat stellen om zich te laten monitoren via een smartwatch.

De centrale onderzoeksvraag is “Wat geeft mensen stress in een stedelijke omgeving, en hoe kunnen een stad en partnerorganisaties daarbij helpen? “

Het onderzoeksproject loopt twee jaar en het eerste deel is vrijdag gestart. “Alle Gentenaars kunnen een vragenlijst invullen op www.nervocity.be. Er ligt ook een papieren versie in de stadsbibliotheek De Krook en in alle wijkbibliotheken. Het doel is om 1.000 à 1.500 deelnemers te bereiken, waarbij gemikt wordt op een zo goed mogelijke afspiegeling van de Gentse bevolking op het gebied van leeftijd, geslacht, woonplaats en socio-economische situatie. Wie deelneemt, ontvangt een rapport én maakt kans op een mooie cadeaubon ter waarde van 20 tot 300 euro”, zegt het stadsbestuur.

Het onderzoeksteam van imec zal begin 2020 deelnemers voor het tweede deel van het onderzoek selecteren. “Dan dragen deelnemers een tijdlang een ‘slim horloge’. Het horloge monitort het stressniveau van de gebruiker. Zodra verhoogde waarden waargenomen worden, registreert het horloge ook andere data, zoals locatiegegevens. De bijhorende app zal de gebruiker ook om feedback vragen. Alle metingen worden anoniem verzameld op een stresskaart om zo de plaatsen in Gent te vinden waar veel stress ervaren wordt.”