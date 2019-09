Twitter-account van KV Kortrijk overspoeld met reacties na akkoord met 17-jarige Maleisiër

De deal met de 17-jarige Maleisiër werd aangekondigd door de Maleisische jeugd en sport minister Minister Syed Saddiq Syed Abdul Rahman en Kortrijk eigenaar Vincent Tan op een persconferentie.

Dus als Luqman 18 wordt, zal hij een vijfjarig contract tekenen voor Kortrijk. Hij bracht zijn nationale jeugdploeg tot de finale van het Zuidoost-Aziatisch kampioenschap U19 waar ze verloren van Australië.

Vooral commercieel gezien meteen goede zet, het Twitter-account van KVK wordt nu al overspoeld.

Congratulations @kvkofficieel , you just got 30 mil new supporters ????????

We, Malaysians will be flooding your club's social media account sooner than expected, and you know why..???