Ryanair-topman: “Staken is een nationale hobby in België”

Ryanair-topman Michael O’Leary heeft zich op de algemene aandeelhoudersvergadering uitgelaten over ons land. “Jullie hebben geweldige voetballers, maar jullie vakbonden? Die hebben een rare kijk op het leven”, zei de Ier.

Over ons land zegt hij dat hij het wil sparen van sociale herstructurering. “Op dit moment is er geen overschot aan piloten in België en zal niemand worden ontslagen”, verzekerde O’Leary. “We zijn ook niet van plan om vliegtuigen te schrappen op Charleroi of Zaventem. Er is geen groei in België, maar we hebben personeel en activiteiten van onze gesloten basis in Eindhoven overgebracht.”

Maar als de Belgische krant La Libre hem vraagt wat hij vindt van de geplande actiedag door de Belgische vakbonden vrijdag, is hij minder vriendelijk. “Ah België”, zucht hij. “Ik heb niet genoeg tijd om alles uit te leggen wat er mis is met jouw land. Jullie hebben geweldige voetballers zoals Kevin De Bruyne of Vincent Kompany, maar je vakbonden? Die hebben een heel rare kijk op het leven. Staken is een nationale hobby in België, het is een favoriet tijdverdrijf.”

Vervolgens zegt hij nog dat de Belgische vakbonden slecht op de hoogte waren, aangezien vrijdag in andere Europese landen niet wordt gestaakt. “Dus ik zeg hen: als je solidair wel zijn met de werknemers in het Verenigde Koninkrijk, Portugal of Spanje: zwijg dan en werk normaal.”