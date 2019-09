Manneken Pis blijft met lege handen achter op doos van Monopoly Brussel: piemel gecensureerd

Brussel - Manneken Pis moet een zwembroekje aan op de Brusselse Monopoly-speldoos die vanaf volgende week in de winkel ligt. De eigenaar van Monopoly, Hasbro, weigerde het ontwerp voor de doos van de Brusselse editie. “Ook al zeiden we dat hij cultureel erfgoed én wereldberoemd is”, klinkt het bij de Belgische makers van de speciale editie.

Groep 24, een bedrijf uit Brugge, heeft een licentieovereenkomst met het Amerikaanse bedrijf Hasbro. Ze maakten al een Brugse en Antwerpse Monopoly, deze week werd de Gentse editie voorgesteld. Volgende week is Brussel aan de beurt. Op de doos staan drie Brusselse iconen: het Atomium, het koninklijk paleis en Manneke Pis. Maar die werd dus gecensureerd. Geen ontblote geslachtsdelen, was het oordeel van Hasbro. Ook bij een tekening van een wereldbekend standbeeld(je).

Foto: fvv

“Ze zijn best streng”, zegt Cedric Libbrecht die de Belgische speciale edities ontwikkelt. “In Gent wilden we bijvoorbeeld de bekende Monopoly-gevangenis vervangen door de plaatselijke Nieuwewandeling. Maar dat mocht niet. De hoeken, daar mag je niet aankomen. Anders zou het spel aan identiteit verliezen. Ook aan het geld mogen we niet komen. Aanpassen naar euro is verboden. Elke doos, of ze nu Star Wars of Brussel als thema heeft, heeft Monopoly-geld in de bank.”

De plaatselijke ontwikkelaars mogen wel spelen met straten en gebouwen. “En met de kanskaarten. Daar steken we grapjes tussen. In Gent moet je bijvoorbeeld boete betalen als je betrokken raakt in de Neuzekesoorlog. En uiteraard kost een rondje geven op de Gentse Feesten of tijdens de Zesdaagse ook geld.”