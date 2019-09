Een zebra met bolletjes en dat is slecht nieuws

Een natuurfotograaf heeft een zeer zeldzame baby-zebra gespot. Met bolletjes in plaats van strepen. En die bieden minder bescherming.

Natuurfotograaf Antony Tira spotte de gevlekte zebra in het Masai Mara National Reserve-park in Kenia. Daar hoopte hij eigenlijk neushoorns te fotograferen maar plots dook een kudde zebra’s op. De fotograaf dacht eerst dat het een totaal andere dierensoort was. “Ik dacht dat iemand het dier had gepakt en in een ander kleurtje had geverfd om het herkenbaar te maken voor wanneer het zou gaan zwerven.”

Foto: AFP

Foto: AFP

Volgens dierenartsen lijdt de baby-zebra - die ondertussen Tira heet, naar de fotograaf - aan pseudomelanisme. Dat zegt bioloog Ren Larison. “Zebra’s hebben strepen door speciale huidcellen die melanocytes heten. Zij brengen het pigment melanine in het haar. De haartjes met melanine in worden dan zwart, die zonder blijven wit. Maar soms slaat het systeem tilt en maakt de melanine geen strepen, dan spreken we van pseudomelanisme.”

Blijkbaar zijn er nog elders ter wereld zebra’s met een melanine-probleen. Onlangs nog is in Tanzania een blonde zebra gespot.

Wetenschappers vrezen voor baby Tira. Ze beweren dat gestreepte zebra’s meer beschermd zijn tegen bloedzuigende insecten en dus insectenbeten. Hun strepen zouden insecten verwarren en afhouden. Baby Tira verliest dat voordeel.

Foto: AFP

bekijk ook

Verzorgers schieten meteen in actie wanneer pasgeboren zebraveulen dreigt te verdrinken in Spaanse zoo

Zebra ontsnapt maar net aan krokodil, maar op het droge loert nog groter gevaar

Man weet niet wat hij ziet wanneer hij loslopende zebra opmerkt in achtertuin