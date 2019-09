Michel Lelièvre krijgt werkloosheidsuitkering als hij de gevangenis mag verlaten

De strafuitvoeringsrechtbank beslist eind deze maand of Michel Lelièvre, gewezen handlanger van Marc Dutroux, binnenkort de gevangenis van Ittre mag verlaten met een enkelband. Hij zal dan een werkloosheidsuitkering krijgen.

Lelièvre werd in 1996 gearresteerd voor zijn aandeel in de zaak Dutroux. In 2004 kreeg hij 25 jaar cel. Hij heeft nu 23 jaar van zijn straf uitgezeten, want het gedeelte dat hij in voorhechtenis zat telt mee voor zijn straf.

Lelièvre heeft nu gevraagd om vrij te komen met een enkelband. Op 30 september weet hij of hij de gevangenis mag verlaten.

Hij heeft een adres waar hij kan verblijven, zegt zijn advocate Benjamine Bovy. Dat moet ook om vervroegd vrij te kunnen komen. En Lelièvre krijgt een werkloosheidsuitkering, direct wanneer hij wordt vrijgelaten. “Hij moet geen wachttijd doorlopen. Volgens een mail van de RVA blijkt dat wanneer iemand al eens werkloos is geweest en dat na verloop van tijd opnieuw wordt, hij of zij geen wachttijd meer moet doorlopen. Dat geldt ook voor wie uit detentie komt.”

Hoeveel hij precies zal krijgen, is niet duidelijk. Maar volgens zijn advocaat zal de uitkering volstaan voor Lelièvre om de huur te betalen van een kleine studio waar hij wil gaan wonen. Waar, dat wordt voor zijn eigen veiligheid geheim gehouden.

Of hij snel werk zal vinden, valt te betwijfelen met zijn strafblad.

