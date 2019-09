AA Gent na Europese zege: “En nu graag eens winnen op verplaatsing”

Donderdagavond toonde AA Gent dat het ook opnieuw op het Europese toneel een glansrol kan vertolken. De thuisoverwinning tegen Saint-Etienne leverde dan ook andermaal een flinke mentale boost op maar bij de Buffalo’s is de knop al lang weer om. Vanmiddag leken Jess Thorup en Michael Ngadeu al volop gefocust op een nieuw doel: een eerste overwinning op verplaatsing boeken en daarmee ook opnieuw een nieuwe kaap ronden in de teamontwikkeling.

Toch wil Jess Thorup niet meteen onnodig druk zetten op zijn team: “We wonnen voorlopig nog geen enkel duel op verplaatsing. Maar als je zoals ons heel veel thuiswedstrijden wint, kun je best al eens een gelijkspel op verplaatsing accepteren. Maar in deze fase willen we gewoon elke match winnen, er steekt zoveel vertrouwen in dit team. We denken enkel aan winnen. En dat willen we zondag ook graag realiseren tegen Zulte Waregem.”

Ook Michael Ngadeu beseft dat hij en zijn ploegmakkers nog meer lof te beurt zal vallen indien er op zondag aan de Gaverbeek ook effectief drie punten gewonnen worden: “Als ik terug kijk ben ik best tevreden maar ik ben nooit voldaan. We willen nu graag ook op verplaatsing een zege boeken. Tot nu toe wonnen we nog niet, we bleven steken op één gelijkspel en verloren één maal. Nu willen we echt de drie punten pakken maar het is een heel sterke ploeg. Het is aan ons om het juiste recept te vinden voor die overwinning.”

En dan kijken we meteen opnieuw in de richting van de Deense oefenmeester van de Buffalo’s en komt ook al snel het thema ‘roteren’ ter sprake: “Die vraag stel je je als coach altijd. Je moet steeds kijken welk team het beste is. Wil je zoveel mogelijk jongens het gevoel geven dat ze bij het team horen. Dat is niet altijd even makkelijk. De sfeer in de groep - zelfs voor wie niet speelt - is uniek. Er volgen nog veel matchen.”

Anderzijds voelt ook Thorup aan dat de enorme opeenvolging van wedstrijden, AA Gent werkt immers zeven duels af in 21 kalenderdagen, hem wel noopt tot roteren: “Tot nu toe hebben we nog niet zoveel gesleuteld aan het team maar soms moet je op een bepaald moment ingrepen: bijvoorbeeld als je merkt dat spelers in hun vormcurve van 100% naar 95 of 90% zakken. Maar de spelers die de laatste weken speelden hebben uiteraard ook automatismen opgebouwd. Het is dus een belangrijke beslissing die ik ook met mijn spelers uitvoerig bespreek. Ik ga zeker niet over één nacht ijs.”