15.000 betogers trekken door Brussel voor derde wereldwijde staking voor het klimaat: “Laatste keer dat we vriendelijk op straat komen”

Brussel - De Belgische mars van de derde ‘Global Strike for Future’ is om 13.30 uur vertrokken aan een tocht door Brussel. Volgens de politie tekenen 15.000 betogers present in de hoofdstad. De mars - van het Noordstation naar het Jubelpark - is het startschot van een nieuwe golf van klimaatmarsen die ‘Youth for Climate’ maandelijks zal organiseren.

“We are back”, klonk het in koor: de Klimaatcoalitie, Rise for Climate, Youth for Climate, Teachers for Climate, Workers for Climate, Scientists for Climate, Extinction Rebellion en de Grootouders voor het Klimaat tekenden allemaal present op de eerste grote afspraak sinds de verkiezingen in mei. Hun gezamenlijke boodschap is duidelijk. “We zijn hier om klimaatgerechtigheid te eisen. Vanaf zondag heeft België nog 100 dagen tijd om een ambitieus klimaatplan op te stellen en tegen 2050 naar een nuluitstoot te gaan”, zegt Nicolas Van Nuffel van de Klimaatcoalitie.

“Laatste keer dat we vriendelijk op straat komen”

Ook de ‘Grootouders voor het Klimaat’ zijn er dit keer weer bij. Volgens coördinator Koen Platevoet (66) blijft de beweging groeien, al zijn velen de politieke stilstand beu. “Dit is de laatste keer dat we vriendelijk op straat komen”, zegt hij. “Nu zijn we nog vriendelijk en speels, maar je voelt dat anderen verder willen gaan. Er zijn groepen rond de beweging die stilaan naar geweld drijven. Dat is voor ons absoluut geen optie: geweldloosheid is voor ons belangrijk.”

Die radicalisering bleek ook snel: in de Wetstraat liet de harde kern van de klimaatjongeren, ‘Extinction Rebellion’, de betoging even halt houden om reclame te maken voor hun ‘Royal Rebellion’-actie: in november willen ze namelijk de tuinen van het Koninklijk Paleis bezetten. Het ging om een afgesproken actie, want na enkele minuten kon de massa zijn weg vervolgen.

“We roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar zonder geweld te gebruiken”, zei één van de leden. “Het probleem is dat de politici niet luisteren als je binnen de lijntjes kleurt. Door wat meer drastische acties te voeren, maar absoluut zonder geweld, willen we gehoord worden.”

Extinction Rebellion is een beweging die bestaat uit radicalere ecologisten die oproepen tot geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Onlangs hebben ze zo nog de gevel van de Braziliaanse ambassade beklad met verf, als protest tegen president Bolsonaro en zijn gebrekkige beleid tegen de branden in het Amazonewoud.

Ook Anuna en Kyra present

Uiteraard ook aanwezig: kopstuk Anuna De Wever. “Het was een moeilijke zomer waarin wat negatieve dingen gebeurd zijn”, verwees De Wever naar de incidenten op Pukkelpop. “Maar dit bewijst dat nog heel veel jongeren geëngageerd zijn. Het is fantastisch dat er meteen op de eerste mars na de zomerbreak zoveel mensen zijn. Maar we stoppen niet, we gaan de volgende weken en maanden absoluut op staat blijven komen. We gaan ook zelf naar de scholen toe, om de leerlingen op school uit te leggen wat de klimaatopwarming precies betekent en wat de gevolgen zijn.”

“We hebben ambitie nodig”, vervolgt De Wever. “Leiderschap wordt pas echt getest in tijden van crisis. We hebben de hele zomer gewerkt aan nieuwe acties, want we blijven de druk op politici hoog houden.” Over een aantal weken vertrekt De Wever met een zeilboot richting Amazonewoud, een vooruitzicht waar ze zin in heeft. “‘Youth For Climate’ is ondertussen in goede handen. De media focussen altijd op mij, maar we zijn met heel veel.”

Ook De Wever ziet geen probleem in de vermeende radicalisering van de klimaatbeweging. “Bij ons is iedereen welkom, zolang ze geen geweld gebruiken. Ik heb geen weet van jongeren die zich in onze marsen mengen om onrust te stoken, dat is bij vorige edities ook nooit een probleem geweest. Volgens de Brusselse politie zijn onze marsen zelfs de rustigste en best georganiseerde. Ik maak me daar dus absoluut geen zorgen over.”

Kyra Gantois: “Heb lang getwijfeld om te komen”

Tekende eveneens present: Kyra Gantois. Nochtans stapte de medeoprichtster van ‘Youth for Climate’ onlangs uit onvrede op uit de stuurgroep van de klimaatgroep. “Ik heb ‘Youth for Climate’ opgericht voor een reden, die is er nog steeds en daarom sta ik hier. Dat ik niet meer in de kerngroep zit, betekent niet dat ik niet meer voor het klimaat wil vechten. Ik word nog steeds begroet door de leden van de beweging, en mensen langs de kant zeggen dat ze het fijn vinden dat ik er ben. Dat doet deugd’, vertelt Gantois.

Ze staat er zichtbaar met enige schroom en geeft toe dat ze toch wel stress had voor de reacties na haar afscheid van ‘Youth for Climate’. “Tot een uur geleden heb ik getwijfeld om te komen, maar dan heb ik toch de trein genomen. Voor mij maakt het niet uit waar ik sta. En ik ben van plan om zelf nog acties te organiseren in de toekomst. Al ga ik eerst wat afwachten, zodat ik niet een actie organiseer die al bestaat.”

De betogers kregen opnieuw steun van de vakbonden: zo liepen Marc Leemans (ACV) en Robert Vertenueil (FGTB) zichtbaar mee. Enkele Europese vakbondsvertegenwoordigers namen na de mars het woord en hamerden op de sociale gerechtigheid die gepaard moet gaan met de klimaatgerechtigheid. “Waarom maken we geen wet die de arbeiders beschermt wanneer de temperatuur de 30 graden overschrijdt”, stelden ze voor. Ook politici Raoul Hedebouw (PvdA) en Meyrem Almaci (Groen) werden opgemerkt in de enthousiaste menigte.

Opvallend politievoertuig

Volgens officiële tellingen van de Brusselse politie zijn er 15.000 betogers aanwezig op de klimaatmars.

De politie rijdt met een opvallend politievoertuig voor de kop van de betoging door de straten van Brussel. De elektrische PAD-mobiel zendt videobeelden door naar de dispatching.

De Wever weigert Antwerpse betogers te ontvangen

In de voormiddag vonden er eerst heel wat lokale acties plaats. In Antwerpen zorgden 600 tot 800 betogers bijvoorbeeld voor één van de grootste klimaatacties tot nu toe in de stad. De actievoerders hoopten dat ze hun manifest daarbij zouden kunnen overhandigen aan burgemeester Bart De Wever (N-VA), maar die weigerde.

Unizo en VBO: “Klimaat red je niet door te staken”

Werkgeversorganisaties Unizo en VBO hebben echter hun twijfels bij het nut van de protestactie. “Dat burgers op straat komen om de eis voor een krachtdadig klimaatbeleid kracht bij te zetten, is op zich een goede zaak. Alleen begrijpen we niet dat de vakbond die betoging erkent als ‘staking’, op kap van onze bedrijven”, zegt Unizo. “Werknemers met een stakingsvergoeding aanmoedigen om vrijdag niet op het werk op te dagen en onze ondernemers op die manier voor het blok te zetten is contraproductief en vooral unfair. We hebben net alle handen op de werkvloer nodig om concreet werk te maken van de klimaattransitie.”

De Algemene Centrale van de socialistische vakbond voorziet via een aanzegging in stakingsdekking voor leden die vrijdag deelnemen aan de wereldwijde klimaatstaking. Het federale ABVV ondersteunt eveneens de actie, maar een federale aanzegging werd niet ingediend.

