Dronken bestuurder van bestelwagen rijdt in op grootouders en kleinkinderen (2 en 4) in Oud-Heverlee

Oud-Heverlee - In Oud-Heverlee zijn donderdag vier personen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Oude Nethensebaan. Dat meldt het Leuvense parket.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 8.30 uur op de Oude Nethensebaan in deelgemeente Sint-Joris-Weert. Een bestelwagen met achter het stuur een dronken man van 31 jaar uit Herent reed frontaal in op een personenwagen. In de personenwagen zaten een vrouw van 65 jaar een man van 66 jaar met hun kleinkinderen van 4 en 2 jaar oud, allemaal uit de buurt van waar het ongeval gebeurde.

De klap was hevig. De 31-jarige aanrijder raakte het zwaarst gewond. Ook de man en de vrouw die werden aangereden, raakten gewond. Eén van de kleinkinderen werd in het ziekenhuis opgenomen. Niemand verkeerde in levensgevaar.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval te onderzoeken. Het rijbewijs van de aanrijder werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.