Consumentenvertrouwen smelt weg

Het consumentenvertrouwen is in september opnieuw gedaald, naar het laagste niveau in bijna drie jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse consumentenenquete van de Nationale Bank.

De indicator die het vertrouwen van de consument meet, daalde van -9 in augsutus naar -11 in september. Het is van oktober 2016 geleden dat de Belgische consument zo weinig vertrouwen had.

De gezinnen vrezen vooral dat de werkloosheid in België de komende 12 maanden zal aanwakkeren. Ook is er meer pessimisme over de economische toestand van het land. De gezinnen verwachten voorts dat hun financiële situatie het komende jaar zal verslechteren. Hun spaarintenties zijn ongewijzigd gebleven.