Vietnamese vrouw en nieuwe vriend riskeren 8 jaar cel voor moordpoging op ex-man uit Hechtel-Eksel: “Als het een professionele crimineel was, dan was ik zeker dood”

Hechtel-Eksel - Een Vietnamese vrouw en haar nieuwe vriend riskeren elk 8 jaar cel voor een moordpoging op haar voormalige echtgenoot, een 46-jarige man uit Hechtel-Eksel.

Johannes B., een 46-jarige man van Nederlandse origine, werd in de ochtend van 4 februari 2015 aan zijn woning in de Weverstraat in Hechtel-Eksel vijfmaal onder vuur genomen toen hij van zijn werk thuis kwam. Eén kogel kwam via de arm in de borststreek terecht, een tweede kogel belandde in het rechterdijbeen en een derde kogel in de buikstreek. De man overleefde de aanslag, maar verloor wel zijn galblaas en is drie procent blijvend invalide. Volgens het slachtoffer zat zijn ex achter de moordaanslag.

De man was vrijdag samen met zijn ouders aanwezig in de rechtbank om zich burgerlijke partij te stellen. In totaal vroegen ze 40.000 euro schadevergoeding. “Einde 2010 had ik met mijn ex al serieuze problemen door haar agressie. Ze begon te drinken, waarna het erger werd. Achter mijn rug om ging ze werken in een club in Hechtel-Eksel en vernam ik dat ze zich prostitueerde. Ik ben dan bij mijn ouders gaan inwonen. Ze vroeg een extreem hoge alimentatie van 650 euro, terwijl ze genoeg inkomsten had. Ze had haar zus uit Vietnam laten overkomen. Daarvoor werden valse papieren gebruikt, en ging de vriend van mijn ex een schijnhuwelijk aan met die zus.”

“De spanningen bleven maar oplopen”

“Het liep ook fout met het omgangsrecht met onze zoon. De spanningen in onze scheiding maar bleven oplopen. Op een bepaald ogenblik zijn zelfs de banden van mijn auto stuk gestoken. Ik heb inderdaad op 3 februari 2015 camera’s aan mijn woning laten installeren, omdat de vijandigheden bleven voortduren. Ook nu nog zijn er problemen”, vertelde J. B..

“Bij mij thuis is er niets gevonden van drugs of andere criminele activiteiten. Als het een professionele crimineel was dan was ik vanop die afstand met vijf kogels zeker doodgeschoten. Ik had zo veel pijn na die vijf schoten dat ik niet in staat was om een goed zicht te hebben op de schutter. Haar vriend heeft de wagen daar wel degelijk gestald. Hij heeft ook de jas en het wapen laten verdwijnen. Mijn ex-vrouw is heel koel en berekend. De verdediging verdraait gewoon alles”, vertelde het slachtoffer.

Verdediging: “Mijn cliënt is een lamme goedzak”

Advocaat Philip Daeninck, die voor de vermeende schutter pleitte, bleef erbij dat de groene Volkswagen Golf Cabrio niet gelinkt was aan de moordpoging. “Er zijn geen kruitsporen gevonden en we weten allemaal hoe hardnekkig die kunnen zijn. Bovendien is mijn cliënt een lamme goedzak,” zei Daeninck, die beweerde dat er geen tijd zou kunnen geweest om het voertuig na de schietpartij grondig schoon te maken. Die uitspraken irriteerden de rechter, want zij verduidelijkte dat de wagen pas in beslag was genomen, nadat eerst de verkoper de wagen gekuist had en nog een tweede keer door de koper. Dat kan dus een logische uitleg zijn voor de afwezigheid van kruitsporen.

De rechtbank doet op 18 oktober uitspraak.