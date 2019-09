Dit huis krijgt nooit meer een energiefactuur dankzij Vlaamse technologie: Nederland heeft eerste woning op waterstof

Met Vlaamse waterstoftechnologie wordt in Nederland een huis volledig van warmte en elektriciteit voorzien. Onze landgenoot en waterstofexpert Hugo Vandenborre broedde meer dan 20 jaar op het idee van de Powerbox dat een huis zelfvoorzienend maakt zonder schadelijke stoffen uit te stoten. Alleen is nu de interesse een pak groter in een leven zonder aardgas en stookolie. “Ik geloof zo hard in de mogelijkheden van waterstof.”