Melania Trump bewijst dat lintjes knippen niet zo simpel is als het lijkt

De first lady van de Verenigde Staten had donderdag de eer om het beroemde Washington Monument in de hoofdstad na 37 maanden renovatiewerken, feestelijk te openen. Melania Trump kreeg een reusachtige schaar en de hulp van enkele schoolkinderen om het lintje te knippen, maar toch verliep de ceremonie niet vlekkeloos. Ondanks de botte schaar of “het gebrek aan spierkracht” - zoals hier en daar door de media wordt geopperd - bleef Melania stralen in een witte, mouwloze jurk en haar typische, torenhoge hakken.