Racing Genk-trainer Felice Mazzu rekent op reactie na vernedering in Salzburg: "Ik voel me gesteund"

Bestuur Racing Genk rekent op reactie spelersgroep tegen Oostende na vernedering in Salzburg. Video: TV Limburg

"Ik voel me gesteund door het bestuur, maar ik weet ook dat de positie van de trainer ter discussie staat, als je niet wint. En dat de club dan de beslissing neemt die nodig is." Dat zei Felice Mazzu vanmiddag op de persconferentie naar aanleiding van Genk-Oostende morgen. Genk moet de rug rechten na de afstraffing deze week in Salzburg. Mazzu verwacht dan ook een forse reactie van zijn spelers.