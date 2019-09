Een doelpunt incasseren na amper tien seconden? Dat doe je op deze knullige manier

Het lukt sommige voetbalclubs zelfs na 90 of 120 minuten niet om een doelpunt te scoren, maar af en toe gaat het wel héél snel. Vraag dat maar Al Arabi, de leider in de Qatar Stars League. Dat scoorde al na amper tien seconden tegen rode lantaarn Al Shahania dankzij Mohammed Salah Al-Neel. Met wat hulp van de doelman van de club die nog puntenloos is na vier speeldagen. Al Arabi won de partij namelijk met 2-1.

De beelden: