De gekke regels van de Queen: van een persoonlijke geldautomaat tot het verbod op “geslachtsverkeer” met haar huisdieren

Als een sloophamer slaat de Brexit in op de Britse instituten. Het parlement kreeg dreunen, de Tories liggen in puin, Labour vertoont barsten, the Union wankelt. Ook Queen Elisabeth II deelt in de ravage. De chaos is deels terug te brengen tot het feit dat de Britten geen geschreven grondwet kennen. Het ondenkbare lijkt nu te gebeuren: de roep om er toch één op papier te zetten, klinkt op alle banken. En daarmee zou de Queen een groot deel van haar privileges – sommige te gek voor woorden – kunnen verliezen.