Karl was 16 toen hij hoorde dat hij blind zou worden: “De oogarts zei: ‘Ik ken niks van die ziekte. Zoek eens op internet’”

Op zijn 19de kreeg hij een eerste flits in zijn oog en wist hij: ik verlies vanaf nu langzaam maar zeker m’n zicht. Twintig jaar later ziet hij enkel een vlek als we voor hem zitten. Karl Meesters is een van de paar duizend Belgen met een onomkeerbare netvliesaandoening, maar zijn dromen houdt hij haarscherp voor ogen. Vanaf donderdag zet het Vlaams radiokoor zijn levensverhaal op muziek, tijdens een concertreeks die hij zelf op poten zette.