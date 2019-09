Zulte Waregem haalt zijn gram: uitsluiting volstaat voor Pletinckx

Zulte Waregem kan zondag in de thuiswedstrijd tegen AA Gent dan toch een beroep doen op Ewoud Pletinckx. De verdediger van Essevee werd vrijdag in beroep vrijgesproken van een speeldag schorsing en 1.000 euro boete. “Pletinckx had wel degelijk de bedoeling de bal te spelen”, luidt het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).