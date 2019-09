“Les Walons c’est du caca” levert Westerlo boete én fikse uitbrander op: “Het kan aanzetten tot haat”

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag een boete van 1.000 euro opgelegd aan KVC Westerlo, omdat supporters van de Kemphanen op bezoek bij Virton “Les Walons c’est du caca” scandeerden.

Tijdens de wedstrijd Virton-Westerlo hoorde de aanwezige match delegate uit het bezoekersvak het spreekkoor net voor de rust. Gedurende zo’n 20 seconden riepen Westelse fans “Les Walons c’est du caca”.

Het Bondsparket ging over tot vervolging en eiste een boete van 2.500 euro. “Dit heeft niets te maken met gezonde sportiviteit, maar eenvoudig weg met een kwetsend spreekkoor tegenover een ganse bevolkingsgroep. Het kan aanzetten tot haat en is een totaal gebrek aan respect”, was bondsprocureur Chris Van Den Bossche ter zitting scherp voor Westerlo.

Bij monde van clubmanager Wim Van Hove erkenden de Kemphanen het kwetsend karakter van het spreekkoor. Van Hove zette uiteen welke maatregelen Westerlo neemt om dergelijke gedragingen te verbannen uit de Westelse tribunes. Om die “inspanningen” en de “constructief ingestelde proceshouding” hield de Geschillencommissie Hoger Beroep het op een boete van 1.000 euro.