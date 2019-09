Knappe NASA-onderzoekster kreeg ene na andere onderscheiding en zelfs haar eigen Barbie-pop, tot een professor iets opviel...

Op haar 31ste stond ze bekend als het grootste brein van Griekenland. Eleni Antoniadou werd gelauwerd als een klein wereldwonder: als NASA-onderzoeker, expert in synthetische organen en regeneratieve geneeskunde. Ze schopte het zelfs tot Barbiepop. Tot academici begonnen te neuzen in haar verleden, en ze vooral een goede fantaste bleek.

Niemand had erbij stilgestaan: hoe het kon dat iemand van pas 31 al een dergelijk palmares bij elkaar had geharkt. In tientallen interviews had Eleni Antoniadou verteld over haar werk bij de NASA: onderzoek ...