Toerist doet akelige ontdekking wanneer hij deur opent in pas gerenoveerd luxehotel

Een Britse man zal zich zijn reisje naar een zonnig resort nog lang herinneren, maar niet omdat het de beste vakantie ooit was. Luke Thorpe boekte met Thomas Cook een luxetripje naar de Bulgaarse kust. Hij koos voor een hotel - uitgebaat door de Britse touroperator - dat nog geen half jaar geleden helemaal was gerenoveerd. Ter plaatse bleek het hotel echter met haken en ogen aan elkaar te hangen. Toen Thorpe een deur op de gang opentrok, viel zijn mond open van verbazing. “Een diepe val...”, klinkt het in de video die hij maakte van zijn ‘luxehotel’.

“Duidelijk nog niet afgewerkt”, klaagt Thorpe op de Facebookpagina van Thomas Cook UK waar hij de video’s van het hotel postte. “Vanaf nu noem ik ze Thomas Crook(schurk, nvdr.).” De man brengt lekken in beeld, kapotte vloerbekleding, losliggende kabels en achter minstens twee deuren schuilt een gapend gat. “Dat is een heel eindje naar beneden”, luidt het. “Erg professioneel.”

Tot overmaat van ramp stootte Thorpe zijn teen tegen een niet afgewerkte trede van een trap. Toen hij ontsmettingsmiddel en pleisters vroeg aan de receptie, kreeg hij eenvoudigweg te horen dat die niet voorhanden zijn. Hij is ook niet de enige die klaagt over het Sunny Beach-hotel. Websites zoals TripAdvisor staan bol van de negatieve ervaringen in het Bulgaarse hotel in Slantsjev Brjag.

Thomas Cook heeft gereageerd op Facebook: in een reactie op een van de video’s wilde een medewerker van de touroperator weten of Thorpe al formeel klacht heeft ingediend. Volgens de Britse media heeft de reisgroep - die zijn hoofdzetel in Londen heeft - vrijdag gereageerd op de aantijgingen. Het Bulgaarse hotel zou in juni nog grondig zijn geïnspecteerd alvorens de deuren werden geopend.

