Luchthaven wil geen hoge torens in het centrum: “Onze aanvliegroute moet vrij blijven”

Antwerpen / Deurne -

Als het van de luchthaven van Deurne afhangt, komen er in de Pelikaanstraat geen torens van honderd meter of meer. 56,86 meter is om veiligheidsredenen de maximale hoogte, zegt het bestuur. Schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) laat uitzoeken wat de gevolgen van dit advies voor de plannen met het braakliggend stuk grond zijn.