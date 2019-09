Syrische kinderarts is al drie jaar stagiair omdat erkenning van diploma steeds wordt uitgesteld: “Ik heb al zo vaak gebeld, maar er is altijd wel iets”

Pelt / Leopoldsburg -

In eigen land was Mutaz Kodaymi een gerespecteerde kinderarts, bij ons is hij al drie jaar vrijwillig aan de slag als stagiair terwijl hij leeft van het OCMW. De erkenning van zijn Syrische doktersdiploma liep keer op keer weer vertraging op. Maar nu zou zijn dossier dan eindelijk toch in orde komen.