Bosnische vluchteling vraagt om begrip met boek over zijn tocht: Ik kwam niet naar hier om op de kosten van een ander te leven”

Zandhoven / Putte -

Schrijver Jan D'haese (72) uit Grasheide (Putte) stelt op vrijdag 27 september zijn eerste boek voor in de bibliotheek van Putte. In De horizon is bereikbaar vertolkt hij het vluchtverhaal van Samir Zahirovic, een Bosnische Zandhovenaar die na de Balkanoorlog een betere toekomst zocht en vond in ons land.