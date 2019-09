“Een knip tussen bachelor en master blijft toch vooral hangen in symptoombestrijding”

“Hoeveel vakken pak jij mee?” Het is voor studenten de normaalste zaak van de wereld geworden om hun examenuitslagen zo met elkaar te vergelijken. Wie kan het hen ook kwalijk nemen? Door de manier waarop ons hoger onderwijs in elkaar steekt, hoef je niet op een buis meer of minder te kijken. Zolang er maar vooruitgang in zit, raak je er wel. Desnoods met een paar jaar vertraging.