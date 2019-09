Rusthuisbewoners krijgen kamer met honderd vlinders

Hasselt -

Zit je rustig een vieruurtje te eten, landt er plots een vlinder op je sinaasappel. In het woon-zorgcentrum Hogevijf in Hasselt is het tegenwoordig dagelijkse kost. Daar werd immers een vlinderkamer geïnstalleerd: zo’n honderd vlinderpoppen werden er in een speciale kast gehangen en kwamen onlangs één voor één uit.