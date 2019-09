Al contact tussen KPN en Leroy in juni

Sleuteldata

Telecombedrijf KPN had al in juni van dit jaar contact met Dominique Leroy. De CEO van Proximus hield in eerste instantie de boot af, maar stemde na wat aandringen toch toe in een gesprek. Dat zeggen goedgeplaatste bronnen binnen KPN aan NRC. “We hebben haar eind juni voor het eerst benaderd. Toen zei ze: Daar moet ik over nadenken. Misschien moeten we later nog eens praten. Eind juli is er een gesprek geweest , met een breed scala aan thema’s: wat is je visie op leiderschap, hoe kijk je naar een bedrijf als KPN?”

Tot vier jaar gevangenis

Als de informatie bewezen wordt – en bronnen bevestigen ons dat de huiszoeking van donderdagochtend bij Leroy thuis en in haar kantoor bij Proximus in die context moet worden gezien – kan Leroy in nauwe schoentjes geraken. Zij gaf op 25 juli de opdracht om haar aandelenpakket ter waarde van 285.000 euro te verkopen op 1 augustus. De hamvraag: wist Leroy toen al dat ze naar KPN zou gaan en onthield ze de markt zo belangrijke, koersgevoelige informatie? Zo ja, dan riskeert ze tot vier jaar gevangenisstraf en een boete tot 80.000 euro.

Leroy zelf heeft altijd ontkend: “Ik had op dat moment (van verkoop, nvdr.) niet besloten Proximus te verlaten. Ik was in bespreking over de hernieuwing van mijn contract met Proximus en had enkele gesprekken met verschillende externe partijen, waaronder KPN.”

“Stel benoeming uit”

De huiszoeking van het Brusselse parket en de hele heisa rond mogelijke handel met voorkennis vallen slecht in Nederland. “KPN kan het niet hebben dat de nieuwe CEO benoemd is terwijl er nog onduidelijkheid is over allerlei juridische gevolgen. Het onderzoek moet eerst afgerond zijn voordat KPN de benoeming aan de aandeelhouders voorlegt”, zegt Paul Koster, directeur van de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters, bij de Nederlandse nieuwszender RTL Z. Hij vindt dat Leroy minstens de perceptie tegen heeft. “Leroy vertelde dat ze al drie jaar gewacht had met het verkopen van de aandelen, dan had daar nu toch nog wel een half jaartje bij gekund.”

Normaal gezien gaat Dominique Leroy op 1 december aan de slag bij KPN. Bij het telecombedrijf zelf wordt afgemeten gereageerd: “Wij hebben kennis genomen van de uitspraken van de heer Koster”, zegt Victorina de Boer, hoofd Mediarelaties bij KPN. “De benoemingsprocedure loopt gewoon voort. Op 28 oktober gaat de aandeelhoudersvergadering door waarop Leroy wordt voorgesteld. De aandeelhouders moeten overigens niet stemmen over de aanstelling van de nieuwe CEO.” Kortom, zij kunnen haar benoeming niet tegenhouden. Dat kan enkel de raad van bestuur. Op vragen of er ontbindende voorwaarden in het contract staan voor het geval Leroy schuldig zou worden bevonden aan handel in voorkennis, wil het bedrijf niet ingaan.