Zara opent click & collect

Of het de nieuwe norm wordt, is nog niet zeker maar in Duitsland test modeketen Zara de click & collect-service. De flagshipstore in Hamburg – vlakbij het hoofdkantoor – is half omgebouwd om een pakketautomaat voor 700 pakketjes te installeren, hierdoor is er ook effectief minder fysieke winkel. Klanten kunnen online hun bestelling doen en met een unieke code kunnen ze hun pakketje afhalen. De klanten hoeven ook niet meer aan te schuiven aan de kassa. Klanten die gebruikmaken van de click & collect, hoeven dan ook geen verzendkosten te betalen. De nieuwe service past in het bredere plan van Inditex, het moederbedrijf boven de winkelketen. Ze zijn volop bezig met hun online expansie en willen inzetten op e-commerce. Ook in Londen, Madrid en Parijs worden zulke automaten geïnstalleerd. Of er in België gelijkaardige initiatieven komen, is nog onduidelijk.