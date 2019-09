Klokkenluider dient klacht in tegen Trump

Trump dreigt met vrijlating ISIS-gevangenen aan Europese grenzen

Donald Trump is zijn boekje te buiten gegaan tijdens recente communicatie met een buitenlandse leider, zo vindt een voormalige medewerker van de inlichtingendienst. Hoewel de precieze inhoud van het gesprek niet bekend is, zou er volgens Amerikaanse media sprake zijn van een “problematische belofte” aan de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Volgens de president zelf is er helemaal geen reden tot paniek. “Fake news”, schrijft Trump op Twitter. “Is er zelfs iemand dom genoeg om te geloven dat ik iets ongepast zou zeggen tijdens een telefoongesprek?” Maar intussen houdt de polemiek rond de feiten het land in de ban.

250 miljoen dollar

Met wie de president het bewuste gesprek heeft gevoerd, is niet duidelijk. Trump hangt wel vaker aan de telefoon met andere regeringsleiders. Zo belde hij eind juli nog met de Russische president Poetin, over de handel tussen beide continenten maar ook over de bosbranden in de regio. Begin juli kreeg de Nederlandse premier Rutte de eer met de president te spreken en ook met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had Trump de voorbije maanden meermaals contact. Ook was er communicatie met de Pakistaanse premier en de emir van Qatar.

Maar volgens The Washington Post is geen van hen de betrokken leider. Wel zou het gaan om de nieuwbakken president van Oekraïne: Volodymyr Zelensky. Volgens The Washington Post zou Trump 250 miljoen dollar beloofd hebben aan Zelensky. In ruil zou Amerika onderzoek mogen voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter. Biden – een politieke concurrent van Trump voor het presidentschap – zou zijn macht gebruikt hebben om een corruptieschandaal in het Oekraïense gasbedrijf waar zijn zoon tewerkgesteld is, onder de mat te vegen.

Slinkse zet

De klacht zou vorige maand zijn binnengesijpeld op het bureau van Michael Atkinson, de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingendienst. Die nam de klacht van de anonieme klokkenluider serieus en gaf het dossier zelfs gewicht door het “dringend” en “betrouwbaar” te noemen. Daarop werd het Huis van Afgevaardigden ingelicht en Atkinson mocht, weliswaar achter gesloten deuren, gaan uitleggen wat er precies aan de hand is.

Wie niet van plan is klaarheid te scheppen, is Joseph Maguire, door Trump benoemd als Director of National Intelligence. De hoogste baas van ’s lands spionagediensten kreeg de klacht ook doorgespeeld, maar weigerde verder onderzoek in te stellen omdat de president “niet onder zijn bevoegdheid” valt. Maguire hoeft zich namelijk enkel in te laten met medewerkers van de inlichtingendienst, en dat is de president hoegenaamd niet. Een slinkse manier om Trump in bescherming te nemen, aldus critici. En dat de klacht niet meteen werd doorgegeven aan het Congres, doet de Democraten vermoeden dat de president wel degelijk een grove vergissing heeft begaan. Zij willen inzage in het dossier, een eis die voorlopig nog niet wordt ingewilligd.

Trump zelf heeft lak aan de speculaties en doet ze af als nepnieuws. “Het is een partijdige klokkenluider. Dit is weer zo’n politiek opzetje”, schreef hij op Twitter.