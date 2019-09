Tegenstrijdigheden blijven ook na tweede reconstructie dood Mawda

Ook na de tweede reconstructie van het schietincident dat op 17 mei 2018 het leven kostte aan het Koerdische meisje Mawda (2), zijn er nog tegenstrijdigheden tussen de versies van de betrokkenen. In juni deden de ouders van Mawda hun verhaal over de fout gelopen politieachtervolging, net als de vermeende bestuurder van de bestel­wagen waarin de transmigranten zaten. Gisteren was het de beurt aan de agent die het schot loste. “Hij wou een band lek schieten, maar toen probeerde de bestelwagen het politievoertuig rammen. Zijn arm ging plots de hoogte in”, stelt meester Laurent Kennes.

Een getuigenis die volgens de advocaat van de chauffeur van de bestelwagen niet strookt met enkele vaststellingen.(yb)