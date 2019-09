15.000 betogers voor het klimaat in Brussel

Na een korte zomerpauze is het klimaatprotest sinds gistermiddag officieel terug in het land. In Brussel ging om 13.30 uur de ‘Global Strike for Future’ van start. Zo’n 15.000 betogers tekenden present om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen.

“We zijn hier om klimaatgerechtigheid te eisen. Vanaf zondag heeft België nog 100 dagen tijd om een ambitieus klimaatplan op te stellen en tegen 2050 naar een nuluitstoot te gaan”, zegt Nicolas Van Nuffel van de Klimaatcoalitie. In zijn kielzog een pak groepen met eenzelfde boodschap: Rise for Climate, Youth for Climate, Teachers for Climate, Workers for Climate, Scientists for Climate, Extinction Rebellion en ‘Grootouders voor het Klimaat’.

De klimaatbetoging was tevens het startschot voor ‘seizoen twee’ van Youth for Climate, dat vanaf nu maandelijks klimaatmarsen zal organiseren. “Leiderschap wordt pas echt getest in tijden van crisis”, zei kopstuk Anuna De Wever. “We hebben de hele zomer gewerkt aan nieuwe acties, want we blijven de druk op politici hoog houden. We are back.” Over een aantal weken vertrekt De Wever met een zeilboot richting Amazonewoud. “Youth For Climate is ondertussen in goede handen. De media focussen altijd op mij, maar we zijn met heel veel.”

Ook in de rest van de wereld kwamen vrijdag honderdduizenden mensen op straat om meer actie te eisen tegen de opwarming van de aarde. Eerst in Australië, waar maar liefst 300.000 mensen de straten op gingen, nadien ontwaakte ook de rest van de wereld. In Europa was er vooral in Londen en Berlijn een massa volk op de been: zowel de Britse als Duitse politie telden zo’n 100.000 betogers. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg nam deel aan de klimaatmars in New York, waar meer dan een miljoen betogers werden verwacht.(evdg,amg)