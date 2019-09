SP.A wil nog strengere regels voor incassobureaus

Als het van SP.A afhangt, dan worden de regels voor incassobureaus nog verder aangescherpt. Die incassobureaus breken nu alle records. In de eerste zes maanden van dit jaar staat de teller al op 300 miljoen euro aan onbetaalde facturen die ze willen innen. Ook de klachten zitten in de lift.

In 2019 zijn al 2.210 klachten binnengelopen bij de FOD Economie. Vorig jaar waren dat er nog 1.338. In 2017 maar 577. Die stijging is voor een groot deel te verklaren door meldingen van frauduleuze incassobureaus. Alleen blijkt uit cijfers die Kamerlid Melissa Depraetere (SP.A) opvroeg bij bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) dat het aantal PV’s niet meestijgt met de klachten. Die zijn de afgelopen jaren zelfs teruggelopen.

Om de situatie aan te pakken, pleit ze voor een systeem op twee sporen. “Er moet verplicht een tussenkomst van een vrederechter komen”, zegt ze. “Op die manier kan één zaak op de drie zonder verdere problemen geregeld worden. En dat is bovendien gratis. Ondernemers stappen nu te snel naar een professionele invorderaar.”

En daarnaast moeten er extra controle-agenten komen bij de economische inspectie. “Alleen zo stopt de groei van de schuldeconomie.”

Beke zelf heeft onlangs nog maar zijn eigen voorstellen gedaan. Volgens hem moet er in eerste instantie verplicht meer info op hun brieven staan. “Zo kunnen mensen zien wat hun mogelijkheden van verweer zijn.” Het principe dat incassobureaus hun geld pas zien bij resultaat, zou ook verboden worden. (agy)