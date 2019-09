Spilfiguur Congolese adoptiefraude is haar enkelband kwijt

Julienne Mpemba, de spilfiguur in het grootschalig onderzoek naar jarenlange adoptiefraude met Congolese kindjes, mag als een vrije vrouw haar strafproces afwachten. Dat heeft het Luikse hof van beroep beslist.

Het nieuws is een kaakslag voor de vele adoptieouders die nietsvermoedend een weeskind adopteerden. Later, na een onderzoek van het federaal parket, bleek dat minstens vijf van die zogezegde wezen ontvoerd waren in een uithoek van Congo. Het federaal parket wil Mpemba, die jarenlang een weeshuis in Kinshasa runde en alles coördineerde, laten berechten. De Waalse juriste, die ooit voor de PS deelnam aan de Europese Parlementsverkiezingen, zat een jaar in de cel. Nadien kreeg ze huisarrest, met een enkelband. Tot haar proces mag ze – althans in België, gaan en staan waar ze wilt. Ze houdt haar onschuld vast.(phu)