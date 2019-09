Cyriel Dessers zet Heracles op weg naar winst in Twentse derby met alweer een doelpunt

In Nederland stond vrijdagavond de Twentse derby tussen Twente en Heracles op het programma op de zevende speeldag in de Eredivisie. Cyriel Dessers was met zijn gelijkmaker, die de opmaat vormde tot de 2-3 zege, één van de uitblinkers bij Heracles. In Frankrijk hielden Matz Sels en Straatsburg in extremis de broodnodige punten thuis tegen Nantes, waardoor de Straatsburgers uit de gevarenzone klimmen.

Heracles-Belg Dessers mocht starten aan de Twentse derby tegen de streekgenoten uit Enschede, die knap derde stonden na Ajax en PSV. Na vijf minuten keken de bezoekers al tegen een achterstand aan: Aitor Cantalapiedra werd diep gestuurd en maakte het openingsdoelpunt voor Twente. Op het half uur werd de 2-0 afgekeurd wegens handspel. Vier minuten voor de rust kon Dessers alleen op de doelman afstormen en prikte hij zijn vierde van het seizoen beheerst binnen. Op slag van rust bracht de Braziliaan Mauro Junior Heracles op voorsprong met een fraai afstandsschot van in het halve maantje. De tweede helft was spektakelarm. Tien minuten voor affluiten kopte Mauro Junior zijn tweede van de avond tegen de touwen en was het boeken toe voor een onmondig Twente. In het slot mocht de Belgische verdediger Dario Van den Buijs nog vijf minuten invallen voor de bezoekers uit Almelo. De aansluitingstreffer van Emil Berggreen, in de toegevoegde tijd, kwam te laat voor de thuisploeg. Heracles springt door de zege van de tiende naar een voorlopige vijfde plaats in de stand, Twente kan dit weekend zijn derde plaats kwijtspelen.

Op de zesde speeldag in de Franse Ligue 1 stond Matz Sels onder de lat bij het noodlijdende Straatsburg tegen de verrassende derde in de stand, Nantes. De thuisploeg moest dringend punten pakken om uit de bodem van het klassement te kruipen, maar ondanks het vele balbezit speelde het weinig klaar in de eerste helft. Op het half uur belandde een verloren bal voor de voeten van ex-AA Gent-speler Kalifa Coulibaly in de zone van de waarheid, en die twijfelde niet: 0-1. Iets na het uur zette invaller Dimitri Lienard de bordjes weer in evenwicht met een gekruist schot van dichtbij. In de 88e minuut liep Imran Louza Jean-Ricner Bellegarde aan in de zestien, en de scheidsrechter wees naar de stip. Ludovic Ajorque zette de elfmeter feilloos om en kroonde zich zo tot matchwinnaar. Straatsburg hield in extremis de punten thuis en steeg naar een voorlopige dertiende plaats in het klassement.