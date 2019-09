Na een incident in Boutersem begin juni, heeft nu mogelijk ook in Herent een paardenbeul toegeslagen. De eigenaars vermoeden dat een onbekende het dier woensdagvoormiddag ernstig verminkte. Het dier zal wellicht een blijvend letsel overhouden.

Het paard in de weide aan de Zijpstraat is er erg aan toe. De pees van het linkervoorbeen is doorgesneden, een bijzonder erge blessure voor een jumpingpaard. Het dier staat dan ook voor een lange revalidatie ...