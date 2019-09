Talent van Schalke 04 dolt: assistje à la De Bruyne en met het buitenkantje scoren à la Quaresma

Schalke 04 won vrijdag op de vijfde speeldag in de Bundesliga met 2-1 van Mainz 05. Grote man was Amine Harit. De 22-jarige spelmaker deelde eerst een prachtige assist uit voor de openingsgoal van Suat Serdar en knalde in de laatste minuut zelf de winning goal binnen. Met de buitenkant van de voet. De Marokkaanse international leidde zijn club zo naar een voorlopige gedeelde eerste plaats met RB Leipzig.

De 1-0:

GOOAAL | Suat Serdar opent de score na een heerlijke assist van Amine Harit! ????‍??



???? #S04M05 1??-0?? pic.twitter.com/BRcbVkmpDX — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 20, 2019

De 2-1:

GOOAAAAL | Amine Harit doet het weer: WAT EEN GOAL! ????



???? #S04M05 2??-1?? pic.twitter.com/fyefPQbKUJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 20, 2019

Overigens mocht ook de gelijkmaker van Mainz er wezen: