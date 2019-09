Onze chef voetbal stelt zich luidop de vraag: “Zou Zinedine Zidane wedstrijden van de Rode Duivels wel bekijken?”

Hebben Thibaut Courtois en Eden Hazard zich vergist toen ze bij Real Madrid hun handtekening zetten? De grootste club ter wereld. Dachten ze. Maar wie Real Madrid tegenwoordig over het veld ziet strompelen, kan dit alleen maar tegenspreken. Als Anderlecht morgen met een pak in de broek en een tas vol vraagtekens naar Club Brugge trekt, dan is dat bij Real Madrid op bezoek bij FC Sevilla drie uur later evenzeer het geval. En Real Madrid voert géén drastische verjonging door, pakt niet uit met een handvol eigen jeugdproducten of een revolutionaire speelwijze en wordt niet geplaagd door een clubkas die geen spraakmakende transfers meer toelaat.