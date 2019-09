Yari Verschaeren zoekt zijn draai bij Anderlecht in het jaar van de bevestiging: “Wij laten alles zomaar passeren”

Vorig jaar werd Yari Verschaeren (18) nog fel afgeschermd van de media. Nu laat Anderlecht het toptalent zelfs aan het woord als de club in crisis zit na de 5 op 21 en voor de clash met Club Brugge. Verschaeren laten zwijgen is ook voor niets nodig. De chouchou van het Park spreekt eerlijk en volwassen. “Het spelsysteem is complex, maar het komt zeker goed.”

Grow Up! Word eens volwassen. Tijdens zijn donderspeech na de 1-2-nederlaag tegen Antwerp spaarde Vincent Kompany niets of niemand. Ook Yari Verschaeren moest het ontgelden en dat is best hard voor een ...