Een handvol minuten. Meer had Koji Miyoshi (22) niet nodig om zijn duivels te ontbinden tegen Anderlecht. De goedlachse Japanner spreekt nog maar een klein beetje Engels, maar dankzij tolk Els Greunlinx van Kyodo News kunnen we toch uitgebreid kennismaken met de nieuwste sensatie van Antwerp.

Je hebt vorig weekend iedereen verbaasd met jouw invalbeurt.

“Dank je. Ik was zelf ook wat verwonderd dat ik al mocht meedoen. Op training liep het wel lekker, maar speelminuten krijgen in een topper is ...